روسيا تفكر في بناء عدد أكبر من خزانات النفط

تنظر وزارة الطاقة الروسية، في بناء عدد كبير من خزانات النفط الخام على غرار منظومة التخزين الأمريكية، بما يتيح تخفيف عواقب التقلبات في العرض والطلب.

وقال نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، إنه يجب التحقق من وجود حاجة في السوق لهذا المشروع، لأنه بخلاف ذلك سيتم إنفاق المال بدون فائدة وأشار إلى أنه تتم في الوقت الراهن، مناقشة هذه المسألة مع شركات الصناعة.

وأشار سوروكين إلى أنه يعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فائدة، بما في ذلك بمشاركة المستثمرين الدوليين، مع وجود التنسيق مع الحكومة.

بدوره، أشار رئيس جمعية الغاز الروسية بافل زافالني، إلى أن سعات التخزين الموجودة حاليا، كافية للنشاط الحالي لشركات النفط الروسية، لكنها لن تكون كافية في حال حدوث أزمة عميقة.

وشدد على أن تقلبات الطلب، تجبر روسيا على خفض الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن البلاد يمكنها ببساطة زيادة احتياطياتها في حال توفرت إمكانيات التخزين.

المصدر: لينتا رو