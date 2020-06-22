 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بتصحيح العلاقات التجارية "غير المتوازنة"

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بتصحيح العلاقات التجارية
Reuters
الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بتصحيح العلاقات التجارية "غير المتوازنة"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5mk

طالب الاتحاد الأوروبي الصين بإصلاح العلاقات التجارية والاستثمارية "غير المتوازنة" وفتح أسواقها على نطاق أوسع أمام الشركات الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، اليوم في مؤتمر صحفي بعد قمة بالفيديو مع قادة صينيين، "ما زلنا نقيم علاقات تجارية واستثمارية غير متوازنة. لم نحرز التقدم الذي نسعى إليه في بيان قمة العام الماضي في إزالة حواجز الوصول إلى الأسواق."

وأضافت "نحن بحاجة لمتابعة هذه الالتزامات بشكل عاجل ونحتاج أيضا إلى مزيد من الطموح من الجانب الصيني من أجل الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا