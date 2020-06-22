وزير أردني: ملتزمون أخلاقيا بدعم السوريين

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي، إن الحكومة أطلقت خطة لدعم اللاجئين السوريين في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وهو ما يشكل عبئا إضافيا.

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وأضاف، أن الأردن استضاف أعدادا كبيرة من اللاجئين خلال الأزمة، لكنه ملتزم أخلاقيا بتقديم الدعم الصحي للأردني والسوري على حد سواء.

وأكد الربضي خلو المخيمات من حالات الإصابة بالفيروس لكن هذا لم يمنع الدولة من إجراء الفحوصات فيها حالها حال باقي المدن الأردنية.

وبين أن الأردن يعمل مع جميع المنظمات الدولية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني بغية توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ الخطة، آملا أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بالاستمرار في دعم الأردن على الرغم مما يعانيه العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت الحكومة الأردنية اليوم خطة الاستجابة للأزمة السورية 2020- 2022 بميزانية تبلغ 6.6 مليار دولار.

المصدر: وكالات