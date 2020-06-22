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الحكومة الروسية ترفع الدعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة

مال وأعمال

الحكومة الروسية ترفع الدعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة
Sputnik
الحكومة الروسية ترفع الدعم لقطاع الأعمال الصغير والمتوسط
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زادت الحكومة الروسية، من حجم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا من 81.2 مليار روبل إلى 104.4 مليار روبل (حوالي 1.5 مليار دولار).

في مايو الماضي، خصصت الحكومة الروسية حوالي 81.2 مليار روبل من الصندوق الاحتياطي، لسداد إعانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من القطاعات المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لقرار الحكومة الجديد، صدرت تعليمات لوزارة المالية الروسية، بمراقبة الاستخدام الهادف والفعال لمخصصات الميزانية، مع تقديم تقرير للحكومة قبل 1 فبراير 2021.

(الدولار = 69.3 روبل)

المصدر: "نوفوستي"

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