 
مباشر
عاجل
رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة الجيش استراتيجية جديدة للدفاع

دبي تعتزم تشييد جزر عائمة في مشروع شاطئي جديد

مال وأعمال

دبي تعتزم تشييد جزر عائمة في مشروع شاطئي جديد
Globallookpress Jürgen Schwenkenbecher
دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5b6

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد عن مشروع تطوير شاطئي جديد يتضمن تشييد سلسلة من الجزر العائمة.

وسيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة عبر "تويتر".

ويظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل، موضحا أن الممشى سيكون وجهة عائلية، وستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه.

إقرأ المزيد
متى ستفتح دبي أبوابها للسياح الأجانب؟
متى ستفتح دبي أبوابها للسياح الأجانب؟

ولم يذكر الإعلان موعد البدء في أعمال البناء أو حجم التكلفة.

وهذا هو أول مشروع حكومي كبير يعلن عنه في دبي منذ أن شرعت الإمارات في مارس في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود، لكنها لا تزال تحظر دخول غير المقيمين والأجانب.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا