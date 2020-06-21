مانيلا: 2 .1 مليار دولار المفقودة من "وايركارد" لم تدخل النظام المالي الفلبيني

قال البنك المركزي الفلبيني، اليوم الأحد، إنه لا يبدو أن الـ 1.2 مليار دولار المفقودة من شركة حلول الدفع الألمانية "وايركارد" قد دخلت النظام المالي الفلبيني.

وأعلن محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو، في بيان، أن مصرف "بي.دي.أو أوني-بنك" وبنك "جزر الفلبين"، لم يتكبدا خسائر، رغم تداول اسميهما فيما يتعلق بالأموال المفقودة.

في وقت سابق، استقال ماركوس براون الرئيس التنفيذي لوايركارد، والذي جعل الشركة من أكثر الاستثمارات جذبا للاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية في أوروبا، من منصبه في وقت تواجه الشركة أزمة سيولة، بعدما قالت إنها ربما وقعت ضحية عملية نصب واحتيال.

ووصلت عملية البحث عن المال المفقود، إلى طريق مسدود في الفلبين، لكن البنكين الفلبينيين قالا إن الوثائق التي تفيد بإيداع الشركة الألمانية المبلغ لديهما، مزورة.

وقال ديوكنو: "التقرير المبدئي مفاده أن الأموال لم تدخل الفلبين، وأن البنكين لم يتكبدا خسائر"، لكنه أضاف أن البنك المركزي يجري تحقيقا.

المصدر: رويترز