صحيفة: "هواوي" بصدد الحصول على ترخيص لبناء مرفق بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا

ذكرت صحيفة "الصاندي تايمز" أنه من المتوقع حصول العملاق الصيني للاتصالات "هواوي" هذا الأسبوع على ترخيص لبناء مرفق له بقيمة 400 مليون جنيه في مقاطعة كامبريدج شير البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن "هواوي" تخطط لتشييد مركز للأبحاث وتطوير الرقائق لاستخدامها في خدمات اتصال النطاق العريض المتنقل، في قرية سوستون التي تقع بمقاطعة كامبريدجشير وتبعد 11 كم عن مدينة كامبريدج.

وأشارت إلى أن الشركة الصينية تسعى منذ فترة لدخول السوق البريطانية لشبكات الاتصالات المنتقلة من الجيل الخامس 5G.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير قراره حول المسألة ضمن المرحلة الأولى من عملية منح الترخيص الخميس المقبل، حيث تلقى نصيحة بتقديم موافقته على طلب "هواوي".

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للضغوط الهادفة لمنع "هواوي" من المشاركة في شبكة الجيل الخامس البريطانية، خاصة بعد أن اتهمتها الإدارة الأمريكية بالتجسس لصالح السلطات الصينية.

المصدر: "الصاندي تايمز"