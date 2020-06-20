أردوغان: تركيا قريبة جدا من دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت قريبة جدا من الدخول في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، مؤكدا أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد بلاده "قوية جدا".

وأضاف أردوغان، في كلمة، اليوم السبت، عبر "الفيديو كونفرانس"، خلال افتتاح "سد قارص" الواقع في منطقة شرق الأناضول أن بلاده باتت قريبة "أكثر من أي وقت مضى، من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم".

وأشار إلى أن تركيا حققت "نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس".

وتابع قائلا: "نجحنا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار".

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وكشف أردوغان أن عدد السدود في تركيا ارتفع إلى 585 منذ تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في البلاد، بعدما كان العدد 276 سدا.

وأوضح أن البنية التحتية القوية التي تتمتع بها تركيا تشكل أهمية حيوية من أجل تحقيق أهدافها في النظام العالمي السياسي والاقتصادي الذي سيتشكل من جديد بعد وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول