صحيفة: "غازبروم" عثرت على طريقة لتجنب عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2"

قالت صحيفة "داي فيلت" الألمانية، إنه تم عمليا إنجاز بناء خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2"، ولم يعد يوجد لدى الولايات المتحدة طرق للتأثير على هذا الوضع.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن حاولت جاهدة منع بناء خط الأنابيب، لكن موسكو تمكنت من الالتفاف على القيود الأمريكية المختلفة.

والآن تم تسجيل سفينة مد الأنابيب "الأكاديمي تشيرسكي" (التي تملكها شركة غازبروم") على اسم الصندوق الروسي STIF ، وهو ما سمح بإكمال بناء خط الأنابيب دون التعرض للعقوبات الأمريكية.

وقام أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق بتقديم مشروع عقوبات جديدة ضد كل من يساهم في مد خط "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع روسي يهدف لمد أنبوبي غاز باستطاعة 55 مليار متر مكعب سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويلقى المشروع معارضة من قبل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا والولايات المتحدة، والأخيرة تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

ويجري حاليا تنفيذ المشروع، وفي نهاية العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه ما دفع شركة سويسرية مسؤولة عن مد الأنبوب لوقف مشاركتها في "السيل الشمالي-2".".

المصدر: نوفوستي