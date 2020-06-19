النفط يفقد بعض مكاسبه متأثرا بمخاوف تراجع اقتصادي بسبب كورونا

هبطت أسعار النفط الجمعة بشكل كبير بعد ارتفاع سجلته في وقت سابق اليوم، وذلك بسبب مخاوف استمرار انتشار كورونا، واحتمال أن يقوض هذا تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 16:41 بتوقيت غرينتش، سجل برنت 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.

وهبط الخام الأمريكي 29 سنتا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار.

المصدر: رويترز