ارتفاع الذهب متأثرا بمخاوف اندلاع موجة كورونا جديدة

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1740.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 14.37 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1747.90 دولار.

وكانت الأسعار الفورية للذهب، بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2012 وسجلت 1764.55 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب 14 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91 بالمئة إلى 1907.44 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

المصدر: رويترز