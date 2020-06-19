الكشف عن حجم صادرات إيران النفطية في زمن العقوبات

نشرت وكالة "فارس"، تقريرا حول حجم صادرات إيران من النفط، خلال السنة المالية الماضية (مارس 2019 - مارس 2020) وذلك في ظل فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على صادرات إيران النفطية.

وقالت الوكالة إن إيران صدرت خلال العام الماضي نحو 490 ألف برميل نفط يوميا، وحصلت على عائدات بمقدار 8.9 مليار دولار، حيث احتسبت متوسط سعر البرميل بمقدار خمسين دولارا.

واستندت "فارس" إلى تصريحات مسؤولين رفيعين في الحكومة، تحدثوا عن تراجع صادرات النفط الإيرانية، حيث قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، الأسبوع الماضي، إن عائدات طهران من النفط العام الفائت، بلغت نحو ثمانية مليارات دولار، فيما تخطت سابقا حاجز المائة مليار دولار.

وخلال اجتماع في البرلمان الشهر الجاري، ناقش الوضع الاقتصادي في البلاد، قال محافظ البنك المركزي، عيد الناصر همتي، إن عائدات إيران النفطية عام 2010 أي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بلغت 107 مليارات دولار، فيما تقلصت العام الماضي إلى أقل من 20% من هذا المستوى.

وأضافت الوكالة، أن الحكومة الإيرانية واجهت عجزا كبيرا في الموازنة العام الماضي، وأنها لم تحقق سوى 30% من العائدات النفطية المنصوص عليها في الموازنة.

المصدر: "فارس"