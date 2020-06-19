بوتين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف في ظل الظروف الصعبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال جائحة كورونا أثبتت قدرتها على التكيف بسرعة والعمل بسلاسة في ظل الظروف الصعبة.

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وجاء تصرح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح بوتين خلال الاجتماع قائلا: "بشكل عام، أثبت اقتصادنا وجميع روابطه الرئيسية وبنيته التحتية الحيوية أنها قادرة على التكيف بسرعة مع المخاطر الجديدة، والقدرة على تحمل الضغوطات والعمل دون فشل في الظروف الصعبة".

وأعرب عن تقديره لجميع الموظفين والمهندسين والعاملين والمدراء الذين واصلوا عملهم خلال هذه الفترة (أزمة كورونا)، وقاموا بتفيذ المهام الأساسية للحياة، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية.

كذلك أشاد الرئيس الروسي بالعاملين في القطاع الزراعي، الذين استطاعوا تأمين إمدادات مستقرة من المواد الغذائية خلال فترة جائحة كورونا ومنع حدوث ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية.

وتعرض الاقتصاد الروسي لضغوطات بسبب جائحة كورونا، ووفقا لتقديرات البنك المركزي الروسي فإن الاقتصاد الروسي سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4%-6%.

المصدر: "نوفوستي"