وزير هندي يدعو "لمقاطعة المنتجات الصينية" بعد الاشتباك الدامي

دعا وزير في الحكومة الهندية إلى مقاطعة اقتصادية للصين بعد اشتباك عسكري صيني - هندي في منطقة حدودية متنازع عليها، وحث الوزير على مقاطعة جميع "المنتجات الصينية".

وكتب وزير العدل الاجتماعي والتمكين في الهند رامداس أثاوالي، على "تويتر" إن "الصين بلد خائن"، مضيفا أن الهند يجب "أن تقاطع جميع السلع الصينية".

كما طالب الوزير بإغلاق "المطاعم والفنادق الصينية التي تقدم طعام صينيا في الهند".

وترافقت دعوة الوزير مع دعوات أخرى في الهند حثت على مقاطعة البضائع الصينية، حيث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تدعو الهنود لمقاطعة المنتجات الصنيية.

وجاءت الدعوة بعد مقتل 20 جنديا هنديا جراء اشتباك حدودي بين قوات صينية وهندية يوم الاثنين الماضي في وادي جالوان، في منطقة لاداخ غرب جبال الهملايا.

وزادت الحادثة من التوتر بين البلدين، ويعد الاشتباك الأكثر قوة بين الصين والهند في نحو 45 عاما.

المصدر: وكالات