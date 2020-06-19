إيران تصدر أول شحنة أسمنت هذا العام إلى الإمارات

كشف مسؤول إيراني عن تصدير أول شحنة من الأسمنت إلى الإمارات عبر ميناء الشهيد كلانتري في مدينة تشابهار، الواقعة في جنوب شرق إيران، خلال العام الجاري.

وقال بهروز آقائي المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان، في تصريح صحفي أدلى به الخميس، إن هذه الشحنة من الأسمنت الإيراني يبلغ وزنها 900 طن وتم تصديرها باعتماد أسلوب النقل المباشر من الشاحنات إلى سفينة الشحن وهي الأولى خلال العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 20 مارس الماضي.

ونوه إلى أن أسلوب نقل الشحنات المصدرة من الشاحنات إلى السفن مباشرة يرمي إلى خفض تكاليف النقل وزيادة سرعة الشحن والعمليات المترتبة.

ولفت الى ان انتشار مصانع الأسمنت في محافظة سيستان وبلوشستان والبنى التحتية والمعدات المتوفرة في ميناء الشهيد كلانتري تدعم الطاقة التصديرية لهذا الميناء ما يساهم في تنمية المحافظة وتطويرها.

المصدر: "فارس"