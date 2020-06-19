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ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيسجل أعلى نتيجة في التاريخ في الربع الثالث

مال وأعمال

ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيسجل أعلى نتيجة في التاريخ في الربع الثالث
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز"، بأن حجم الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري سيكون مرتفعا، وسيسجل أعلى نتيجة في التاريخ.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذا المؤشر ينمو في الولايات الأمريكية بشكل شهري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020 الأعلى في التاريخ.

وعن موقف ممثلي الحزب الديمقراطي من هذا الصعود، قال ترامب إنهم ليسوا سعداء بهذه النجاحات التي حققتها البلاد.

وأضاف، أن الديمقراطيين لا يريدون فتح الاقتصاد بعد الحجر الصحي الذي فرض لمواجهة فيروس كورونا، وقال، "إنهم يقاتلون بكل قوتهم".

وهذه التوقعات للرئيس الأمريكي لا تتوافق مع توقعات المجلس الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي قال إن الاقتصاد الأمريكي سيتراجع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.5%.

ويتعرض الاقتصاد الأمريكي لضغوطات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس ما أثر على الأنشطة الاقتصادية وأوجد ملايين العاطلين عن العمل.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"

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