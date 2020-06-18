مصر تتسلم صفقة مترو أنفاق جديدة من كوريا الجنوبية (صور)

تسلمت مصر أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات مع كوريا الجنوبية.

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ووصلت الصفقة إلى ميناء الإسكندرية، حيث تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه.

وسيتم تمويل الشق الأجنبي من الصفقة من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

المصدر: RT