الكرملين يؤكد مناقشة مسألة رفع ضريبة الدخل على الأغنياء

أقر المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أنه تمت مناقشة مسألة رفع ضريبة الدخل على الأغنياء، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به بيسكوف للصحفيين اليوم، وذلك ردا على سؤال فيما إذا كانت إدارة الرئيس والحكومة تبحثان رفع ضريبة الدخل على الأغنياء وتخفيضها على الفقراء.

وقال بيسكوف: "بسبب الوضع الصعب هناك تبادل مستمر للآراء على مستوى الخبراء، سواء في الحكومة أو إدارة الرئيس، حول تدابير مكافحة الأزمة أو الإجراءات التي تهدف لتحفيز التنمية الاقتصادية، ومن هذه الآراء تمت الإشارة إلى هذه الخطوة (رفع الضريبة على الأغنياء)".

وتفرض في روسيا ضريبة بنسبة 13% على الدخل، ووفقا لبعض وسائل الإعلام الروسية فإنه يتم بحث رفعها للأغنياء إلى 15%.

المصدر: وكالات روسية