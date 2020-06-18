"أمازون" تدشن موقعا إلكترونيا للتسوق بالسعودية

دشنت "أمازون دوت كوم" موقعا على الإنترنت للمتسوقين في السعودية، وهو تحرك يظهر اهتمامها بمواصلة أنشطتها هناك على الرغم من نزاع علني بين الرياض والرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس.

والموقع الجديد هو إعادة تسمية للعلامة التجارية لموقع "سوق دوت كوم" للزبائن السعوديين، وهي منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط استحوذت عليها "أمازون" في 2017.

وقالت "أمازون" إن معلومات حسابات المتسوقين لدى "سوق دوت كوم" نقلت بشكل تلقائي إلى العنوان الجديد (أمازون إس إيه).

وحولت الشركة في إجراء مماثل موقع سوق في الإمارات إلى (أمازون إيه إي) العام الماضي.

وأفادت "أمازون" في بيان صحفي بأنها تؤسس لشبكة عمليات ستشمل جميع أنحاء السعودية، وبأن وجودها يشمل بالفعل 14 مخزنا وأكثر من 1400 موظف وشراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي.

المصدر: "رويترز"