الحكومة الروسية ترصد أكثر من 45 مليار روبل دعما إضافيا لصناعة السيارات

أعلن دينيس باك مدير قسم صناعة السيارات في وزارة الصناعة الروسية، أنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار روبل هذا العام، لدعم صناعة السيارات التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم رصد 17 مليار روبل لقروض السيارات بشروط تفضيلية و8 مليارات لتأجير السيارات بشروط تفضيلية، و2.5 مليار لتمويل برنامج جديد لوزارة الصناعة والتجارة "للإيجار بأسعار معقولة".

وبلغت قيمة الدعم المقدم لمصنعي أجهزة تحويل محركات السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز 3.3 مليار، وتم تخصيص 4.5 مليار لمشتريات الدولة العاجلة من السيارات، و10.2 مليار لشراء سيارات الإسعاف ووسائط النقل العامة.

المصدر: تاس