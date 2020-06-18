السيارة.. وسيلة النقل المفضلة لقضاء الإجازة في روسيا في 2020

كشفت نتائج استطلاع، أجراه موقع Avito Auto، أن أكثر من 40% من الروس، الذين يخططون لقضاء إجازة هذا الصيف، سيستخدمون سياراتهم الشخصية للسفر بدلا من وسائل النقل الأخرى.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص فوق سن 18 عاما، أن "وسيلة النقل الأكثر شعبية للرحلات الصيفية، داخل روسيا هذا العام، ستكون السيارة الشخصية: أكثر من 40% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أنهم سيختارون هذا النوع من وسائل النقل، فيما قال 6% من المشاركين إنهم سيسافرون بسيارات أصدقائهم، وذكر حوالي 1% أنهم سيستأجرون سيارات لهذا الغرض".

فيما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو 25% فقط من الروس سيتوجهون بالطائرات لقضاء إجازاتهم، و19% من المستطلعين سيستخدمون القطارات.

المصدر: "تاس"