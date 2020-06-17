تونس تطرح مناقصة لشراء 176 ألف طن من قمح الطحين و50 ألف طن من شعير العلف

قال متعاملون أوروبيون، يوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء 176 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من شعير العلف.

وأضافوا أن مناشئ التوريد خيارية وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الخميس 18 يونيو.

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وتطلب المناقصة القمح على 5 شحنات قدر الواحدة 25 ألف طن و3 شحنات حجم الواحدة 17 ألف طن للشحن في الفترة بين 25 يوليو و25 سبتمبر، تبعا للمنشأ الذي سيقع عليه الاختيار.

وبالنسبة للشعير، يسعى ديوان الحبوب لشراء شحنتين كل منهما 25 ألف طن للشحن في أواخر أغسطس وسبتمبر، تبعا للمنشأ المختار.

وكان من المتوقع طرح مناقصة بعد أن اشترت تونس 25 ألف طن فقط من قمح الطحين اللين بعد أن طلبت عروضا لما يصل إلى 134 ألف طن في المناقصة السابقة في 11 يونيو.

واشترى ديوان الحبوب أيضا 50 ألف طن من شعير العلف في نفس التاريخ، وهو أيضا أقل من الحجم الذي استهدفه والبالغ 100 ألف طن.

المصدر: رويترز