العراق و"أوبك" يبحثان توقعات ارتفاع الطلب على النفط وزيادة أسعاره

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع منظمة "أوبك" التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب وزيادة أسعار النفط.

وذكر المسؤول العراقي، في بيان صحفي، أنه "عقد اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، محمد بركيندو، عبر الدائرة التلفزيونية وأكد أهمية دور العراق في استقرار أسواق النفط العالمية".

كما أكد الوزير على أهمية تعاون جميع الأطراف من المنتجين لتحقيق أهداف اتفاق خفض الإنتاج النفطي من أجل إعادة التوازن والاستقرار للأسواق النفطية العالمية".

وأضاف أن "الاجتماع تناول بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التحديات التي تواجه السوق النفطية بسبب فيروس كورونا وتطورات السوق النفطية بعد اتفاق أوبك+".

وبحسب البيان، فإن الطرفين بحثا التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار، وأهمية تعاون جميع المنتجين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لجعل السوق النفطي أكثر استقرارا وتوازنا.

وأشار عبد الجبار إسماعيل إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة "أوبك" في هذا الاجتماع على أهمية الدور الذي يلعبه العراق في أستقرار أسواق الطاقة العالمية، كما أشاد بالسياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية ووزارة النفط، واعتبر العراق أحد الأركان الأساسية لسوق الطاقة العالمي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن "الاجتماع تناول أيضا بحث التحضيرات الأولية لاحتفالية أوبك بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها في بغداد".

وأوضح أن هذه الاحتفالية من المقرر إقامتها في العاصمة العراقية، منتصف سبتمبر المقبل، "بحضور قادة ووزراء دول المنظمة".

وأكد جهاد أن "الاحتفالية هي حدث تاريخي يؤكد أهمية الدور الكبير الذي يلعبه العراق في أسواق الطاقة العالمي".

المصدر: RT