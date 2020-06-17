أسهم أوروبا تصعد للجلسة الثانية بدعم من آمال في مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة

صعدت أسهم أوروبا للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، إذ غطت توقعات في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة وآمال في قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي من خسائر فادحة تكبدها في أبريل.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة، ليعزز المكاسب القوية التي حققها في الجلسة السابقة بدعم من تقارير عن أن إدارة ترامب تعكف على إعداد مقترح لمشاريع للبنية التحتية قيمتها حوالي تريليون دولار.

وعادت أسواق الأسهم الأوروبية للصعود من جديد بعد انهيار في مارس تسبب فيه فيروس كورونا، مدعومة بتحفيز عالمي ضخم، إذ صار لا يفصل ستوكس 600 عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجلها في فبراير سوى 15.7 بالمئة.

وسيتحول التركيز الآن إلى المجلس الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع في نهاية الأسبوع لمناقشة مقترح للتعافي من المفوضية الأوروبية لجمع ديون بقيمة 750 مليار يورو من أجل زيادة الإنفاق من الخزائن المشتركة ليصل إلى 1.1 تريليون يورو في الفترة من 2021 إلى 2027.

وظلت أسهم الرعاية الصحية محل تركيز بعد أن أظهرت نتائج تجارب يوم الثلاثاء أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى "ديكساميثازون" أصبح أول عقار ثبتت قدرته على إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، ألغت بكين أعدادا كبيرة من الرحلات الجوية المحلية بينما تحاول احتواء التفشي الجديد لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز