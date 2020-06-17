محافظ البنك المركزي الإيراني: اتفقنا مع العراق لاستخدام مواردنا لديه لشراء السلع الأساسية

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، يوم الأربعاء، إن لدى ايران موارد مالية جيدة في العراق وقد تم الاتفاق على الاستفادة منها لشراء السلع الأساسية غير مشمولة بالحظر.

وأشار عبد الناصر همتي خلال زيارته إلى بغداد وبعد لقائه نظيره العراقي، إلى التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن آلية التبادل المالي بين البلدين.

وصرح بأن الاستفادة من الموارد الإيرانية في العراق ستتم في إطار هذه الاتفاقية.

ولفت همتي إلى أن القسم الأكبر من الموارد الإيرانية في العراق مرتبطة بصادرات الغاز والكهرباء، وأن الاتفاق الجديد يتيح إمكانية الإستفادة من الموارد المالية لتصدير السلع الضرورية إلى بلاده.

وأكد أن طهران حريصة على توسيع العلاقات المالية والمصرفية مع العراق عن طريق البنك المركزي الإيراني وبقية البنوك العاملة في هذا البلد.

من جانبه، وبشأن احتمال تأثير التدخلات الأجنبية على الاتفاق الجديد بين إيران والعراق، أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه "تمت الموافقة على المستوى الدولي على اتفاقية الآلية المالية".

وأوضح رئيس البنك المركزي العراقي خلال اللقاء، أن القسم الأكبر من هذه الموارد المالية الإيرانية الموجودة في العراق يرتبط بالطاقة (الغاز والكهرباء).

جدير بالذكر أن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى صباح يوم الأربعاء.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية