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معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 114.2 بالمئة في مايو

مال وأعمال

معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 114.2 بالمئة في مايو
Reuters
ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان
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قالت وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23 بالمئة في مايو من 98.81 بالمئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 بالمئة.

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وأضافت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتي السكن والنقل.

وقالت الوكالة إن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 بالمئة في مايو ارتفاعا من 86.71 بالمئة في أبريل.

واشارت إلى أن التضخم قفز في مناطق الريف إلى 127.38 بالمئة من 107.82 بالمئة.

المصدر: رويترز

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