جيروم باول: مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستخدم كافة الأدوات لدعم الاقتصاد

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لمشرعين يوم الأربعاء، إنه مع استبعاد تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لحين السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف باول البنك المركزي سيستخدم "كامل الأدوات" المتاحة له لتخفيف الأثر على الأسر والشركات.

وفي تعليقات معدة لشهادة سيدلي بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، صرح باول بأن الركود يؤثر على الأمريكيين بشكل غير متكافئ.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الضرر الأكبر يقع على الأمريكيين من أصل إفريقي وأقليات أخرى، علما أن تعليقاته متطابقة مع تلك التي قدمها في شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وصرح باول "إذا لم يجر احتواء التراجع وقلب مساره، فقد يزيد اتساع الفجوات في المتانة الإقتصادية بعد أن كان النمو الطويل الأمد قد حقق تقدما في تضييقها".

وخصص الكونغرس مساعدات مالية بنحو 3 تريليونات دولار وضخ البنك المركزي ائتمانات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد لتخفيف أثر تداعيات الجائحة عليه.

المصدر: رويترز