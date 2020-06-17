"أوبك+" لم تقرر توصيات لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" قوله اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفنية للمجموعة لم تقرر أي توصيات لمزيد من التمديد للاتفاق الحالي لتخفيضات إنتاج النفط.

وقال مصدر في مجموعة "أوبك+" إن العراق وكازاخستان من المتوقع أن يقدما خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج، إلى اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" غدا الخميس.

ومن ناحية أخرى، قال مصدران في "أوبك+" اليوم الأربعاء إن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو أيار بلغ 87 في المئة.

وكانت مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، قررت في وقت سابق من هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

المصدر: وكالات