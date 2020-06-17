إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2018

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2018.

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وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى مستوى قياسي جديد عند 539.3 مليون برميل، مع تسجيل المخزونات في منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% إلى 37.95 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من 3 بالمئة، الثلاثاء، بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو الماضي.

المصدر: رويترز