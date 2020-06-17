تغير طفيف في أغلب أسواق الخليج وهبوط الأسهم القيادية ببورصة مصر

أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية على تغير طفيف اليوم الأربعاء، في ظل حذر المستثمرين من مخاوف عودة حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا للزيادة.

وبلغت الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) مستويات مرتفعة غير مسبوقة في ست ولايات أمريكية، بينما تكافح بكين لاحتواء موجة تفش جديدة.

واستقر المؤشر القياسي السعودي بعد تقلبات في حركة الأسهم المالية وشركات البتروكيماويات. وصعد سهم بنك الرياض 0,8%، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") 0,5%.

لكن سهم شركة "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة أغلق على ارتفاع 0,3%، بعد أن قالت إنها استكملت الاستحواذ على حصة 70% في شركة البتروكيماويات "سابك" بقيمة 69,1 مليار دولار.

وارتفع المؤشر القطري 0,8% بدعم من زيادة 1,7 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، وصعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3,9%.

ومحا مؤشر أبوظبي خسائره الأولية ليغلق مرتفعا 1,1%. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارة، 1,6%، في حين ربح سهم شركة اتصالات 1,5%.

وقد خففت أبوظبي، وهي الإمارة الأكبر والأكثر ثراء في البلاد، أمس الثلاثاء القيود على الحركة، إذ أتاحت للمواطنين والمقيمين حرية مغادرة الإمارة دون إذن، لكنها تلزمهم بالحصول على إذن لدخولها.

وفي دبي، حيث تتوقف قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام، تقدم المؤشر 0,1%، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1,4%.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0,3 بالمئة، إذ تراجعت أغلب الأسهم. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 0,3%، في حين خسر سهم مجموعة "طلعت مصطفى" 3%.

وقال البنك التجاري الدولي، أمس الثلاثاء، إنه سيقدم 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر التي تعاني من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة المصرية 47856 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 1766 شخصا، مع الزيادة في عدد الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة القيود على الحركة قليلا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 7310 نقاط.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1,1% إلى 4376 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0,1% إلى 2071 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0,8% إلى 9230 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0,3% إلى 10906 نقاط.

البحرين.. هبط المؤشر 0,4% إلى 1274 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0,2% إلى 3521 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0,3% إلى 5477 نقطة.

المصدر: رويترز