مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو لتصل إلى 539.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لنزول قدره 152 ألف برميل.

إقرأ المزيد

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأكدت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 116 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، علما أن معدلات تشغيل المصافي صعدت بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 257 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 17 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 174.5 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وأفادت الإدارة بأن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 245 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز