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رئيس الخطوط القطرية يكشف عن إجراءات بخصوص تسلم طائرات جديدة

مال وأعمال

رئيس الخطوط القطرية يكشف عن إجراءات بخصوص تسلم طائرات جديدة
أرشيف
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أعلنت الخطوط القطرية أنها لن تتسلم أي طائرات جديدة من بوينغ أو إيرباص في العامين 2020 و2021 ، موضحة أن عمليات التسلم المستقبلية ستتأثر بسبب جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أعتقد أن عددا كبيرا (من عمليات التسلم) ستؤجل. أخطرنا بوينغ وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو العام المقبل".

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وتابع: "جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة ستؤجل حاليا لمدة قد تصل إلى ثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا".

وكانت الشركة قد صرحت منتصف الشهر الماضي بأنها ستسرح ما يقرب من 20% من العاملين فيها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر بالطائرات.

المصدر: رويترز

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