"أوبك" تتوقع تعافيا تدريجيا للطلب على النفط في النصف الثاني من 2020

توقعت "أوبك" تعافيا تدريجيا للطلب على النفط، الذي تضرر من أزمة كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وفي تقرير شهري، قالت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام.

وقالت منظمة "أوبك" في التقرير: "من المتوقع حدوث تعاف تدريجي حتى نهاية 2020".

المصدر: "رويترز"