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انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة

مال وأعمال

انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات، اليوم، أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت في مايو الماضي، لكن الانخفاض لم يكن حادا مثل الشهر السابق له، بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنه في مايو الماضي، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 56.8 بالمئة إلى نحو 623 ألف سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

والانخفاض هذا أقل بروزا من تراجع بنسبة 78.3 بالمئة في أبريل الماضي.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت كرواتيا والبرتغال وإسبانيا عن أكبر انخفاضات بنسب 26.2 بالمئة و47.7 بالمئة و72.7 بالمئة على الترتيب.

المصدر: "رويترز"

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