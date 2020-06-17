النفط يهبط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% إلى 37.95 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة، الثلاثاء، بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو الماضي.

إلا أن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط، مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا ثمانية ملايين عالميا وتسجيل عدد من الولايات الأمريكية زيادة في حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من يونيو إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

المصدر: "رويترز"