"أرامكو" تعلن عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة في "سابك"

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت في بيان لها على "تداول" (البورصة السعودية)، أنه بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت "أرامكو السعودية" في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة.

ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته "أرامكو" للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في "سابك" 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار).

وقامت "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ الشراء على عدة دفعات تبدأ في 2 أغسطس 2020 وتنتهي في 7 أبريل 2028.

المصدر: "سبق"