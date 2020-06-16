 
مباشر
عاجل
موريتانيا تتجاوز 2000 إصابة بفيروس كورونا والوفايات تقارب الـ 100

سلامة: المركزي اللبناني يهدف إلى خفض سعر الدولار

مال وأعمال

سلامة: المركزي اللبناني يهدف إلى خفض سعر الدولار
Reuters Mohamed Azakir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o450

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن المصرف يهدف لخفض سعر صرف الدولار تدريجيا بالاتفاق مع الصرافين المرخص لهم لتحقيق استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن.

وقال سلامة لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر ضروري، معربا عن أمله في تفعيل الإصلاحات من أجل تعزيز الثقة.

ولم يذكر سلامة ما إذا بدأ المصرف المركزي بضخ الدولارات في السوق أم لا.

إقرأ المزيد
لبنان.. الاتفاق على خفض سعر الدولار والاحتجاجات تتصاعد
لبنان.. الاتفاق على خفض سعر الدولار والاحتجاجات تتصاعد

وكان الصرافون المرخص لهم قد اتفقوا مع الحكومة على اتخاذ خطوات من أجل خفض سعر صرف الدولار إلى 3200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

كما قرر المركزي اللبناني تدشين منصة الكترونية لتوحيد سعر الصرف، من المتوقع أن تبدأ بالعمل يوم 23 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف لدى الصرافين المرخص لهم يبلغ 3860-3910 ليرات مقابل الدولار، بينما تباع الدولارات في السوق السوداء بـ 4700 أو 4800 ليرة للدولار.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة مالية حادة، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 60% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا