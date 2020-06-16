سلامة: المركزي اللبناني يهدف إلى خفض سعر الدولار

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن المصرف يهدف لخفض سعر صرف الدولار تدريجيا بالاتفاق مع الصرافين المرخص لهم لتحقيق استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن.

وقال سلامة لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر ضروري، معربا عن أمله في تفعيل الإصلاحات من أجل تعزيز الثقة.

ولم يذكر سلامة ما إذا بدأ المصرف المركزي بضخ الدولارات في السوق أم لا.

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وكان الصرافون المرخص لهم قد اتفقوا مع الحكومة على اتخاذ خطوات من أجل خفض سعر صرف الدولار إلى 3200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

كما قرر المركزي اللبناني تدشين منصة الكترونية لتوحيد سعر الصرف، من المتوقع أن تبدأ بالعمل يوم 23 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف لدى الصرافين المرخص لهم يبلغ 3860-3910 ليرات مقابل الدولار، بينما تباع الدولارات في السوق السوداء بـ 4700 أو 4800 ليرة للدولار.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة مالية حادة، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 60% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز