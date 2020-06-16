معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط الخام والوقود قفزت الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يونيو، إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

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وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، هبطت 3.3 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، قد توقعوا انخفاضا قدره 17 ألف برميل.

إلى ذلك، زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل، بينما كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

هذا، وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 28 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز