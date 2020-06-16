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أرباح البنوك الأمريكية تهوي 70%

مال وأعمال

أرباح البنوك الأمريكية تهوي 70%
Reuters
دولار
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أظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، أن أرباح البنوك الأمريكية هوت بنسبة 69.6% إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، مع تضرر البنوك من تداعيات كورونا.

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وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن "تدهور النشاط الاقتصادي" دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.

وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأمريكية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3 بالمئة من البنوك أرباحا.

ويظهر التقرير الجديد، وهو أول مسح حكومي للقطاع المصرفي منذ الجائحة، أن البنوك قامت بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280 في المئة عن الربع الأول من العام السابق.

ومع اقبال الكثير من المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في سوق الأسهم، شهدت البنوك الأمريكية قفزة قدرها 1.2 تريليون دولار، أو 8.5 بالمئة، في الودائع في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. 

المصدر: رويترز

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