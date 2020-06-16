وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لشركة موانئ دبي العالمية إلى درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن اندلاع وباء فيروس كورونا وإجراءات الحكومات لاحتوائه حول العالم خلقت بيئة غامضة بالنسبة لقطاع النقل، مضيفة أن المؤشرات الأخيرة أظهرت بعض التردي في أداء شركة موانئ دبي.

وأضافت "فيتش" أنها ستتابع التطورات في قطاع النقل على خلفية انتشار فيروس كورونا، وستقوم بتحديث تقييماتها بناء على التوقعات بشأن الأداء في المستقبل وتحليل المخاطر الرئيسية.

وأشارت إلى أن جهود شركة موانئ دبي المستمرة لإقامة علاقات متينة مع المستهلكين ودرجتها العالية من التنوع قد تساهم في تعافيها بوتائر أسرع بالمقارنة مع شركات الموانئ الأخرى.

وأكدت "فيتش" أن الشركة تمتلك سيولة مستقرة، حيث كان لديها نحو 3.4 مليار دولار من الموارد النقدية المتاحة حتى 30 أبريل 2020 والتسهيلات الائتمانية الملتزم بها بقيمة نحو مليار دولار.

المصدر: RT