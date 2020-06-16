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الأسهم الأوروبية تسجل أفضل يوم لها في شهر مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي

مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل يوم لها في شهر مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي
Reuters
الأسهم الأوروبية تسجل أفضل يوم لها في شهر مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي
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سجلت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء 16 يونيو، أفضل يوم لها في شهر مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي.

وسجل المؤشر "ستوكس 600" القياسي للأسهم الأوروبية أفضل يوم له في شهر مع انضمامه إلى موجة صعود عالمية وسط احتمالات بتحفيز نقدي ومالي تاريخي، وهو ما أحيا الآمال في تعاف اقتصادي من جائحة "كوفيد-19".

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وأظهرت الأسهم الألمانية والأسهم الإيطالية أداء أفضل من نظيراتها في أوروبا بدعم من مكاسب للقطاعات المرتبطة بالنمو، مثل السفر والتشييد والبنوك وصناعة السيارات، تراوحت من 3 إلى 4 بالمئة.

وساعد تحفيز عالمي نشط في تغذية تعافي أسواق الأسهم الأوروبية منذ أثار فيروس كورونا انهيارا في مارس.

ويبقى المؤشر "ستوكس 600" منخفضا حوالي 16 بالمئة فقط عن مستواه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير.

وتراجع مؤشر تقلبات الأسهم في أوروبا لثاني يوم على التوالي ويتجه نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في شهر.

المصدر: رويترز

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