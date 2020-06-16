موانئ السعودية.. زيادة في قدرات شحن البضائع بواقع 28 مليون طن خلال شهر

حققت موانئ السعودية خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع المشحونة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% عن الفترة نفسها من العام السابق.

كذلك حققت موانئ السعودية ارتفاعا في حركة حاويات السفن خلال شهر مايو الماضي، بواقع 212 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.03%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة التي سجلتها موانئ المملكة في إجمالي أعداد الحاويات، تأكيدا على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية.

كما يأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات الطموحة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ السعودية، للاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة كمحور ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا.

كما يأتي ذلك في إطار تعزيز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية ورفع مستوى خدماتها وكفاءتها التشغيلية واللوجستية، وتوسيع قدراتها الاستيعابية، وتسهيل وتسريع الإجراءات بها.

المصدر: "واس"