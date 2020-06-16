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صندوق سعودي يطلق مبادرات بنحو مليار دولار لدعم مشاريع للقطاع الخاص

مال وأعمال

صندوق سعودي يطلق مبادرات بنحو مليار دولار لدعم مشاريع للقطاع الخاص
Reuters
صندوق سعودي يطلق مبادرات بنحو مليار دولار لدعم مشاريع للقطاع الخاص
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قال صندوق التنمية الصناعية السعودي إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص، التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها.

وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "رويترز"

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