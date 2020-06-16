لجنة برلمانية عراقية: هناك مؤامرة خبيثة ضد الاقتصاد العراقي

أكد مسؤول عراقي اليوم، أن عدم التعاطي بجدية مع قرار منع دخول المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية المستوردة أدى إلى الإضرار بالاقتصاد وجهود الفلاحين والمنتجين المحليين.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، سلام الشمري، في بيان صحفي، إن "الفترة الأخيرة شهدت إغراقا واضحا للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنه حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية".

وأضاف، أن "أغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية (العراقية) وصلت في البلاد لحالة الاكتفاء الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط لتصدير الفائض للأسواق الخارجية".

وأشار الشمري إلى أن "ما يشهده السوق المحلي من إصرار على استيراد منتجات لها مثيلها المحلي وبكثرة، مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني يدفع ثمنها الفلاح والمزارع بدرجة خاصة".

ودعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار "الحكومة إلى تشديد إجراءاتها في المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منتج بالدخول".

وطالب بـ"إحالة المتسببين بهذا الضرر الكبير إلى القضاء بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني لصالح جهات خارجية".

المصدر: RT