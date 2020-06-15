قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يخسر 18% من الوظائف

أظهر تقرير نشر، يوم الاثنين، أن قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة خسر أكثر من 620 ألف وظيفة، أو 18 بالمئة من قوته العاملة.

وأدت إجراءات العزل العام وضعف الاقتصاد إلى إبطاء الطلب على الألواح الشمسية وأنظمة كفاءة الطاقة وكبحت انتاج السيارات الكهربائية وأنواع الوقود النظيف.

ووفقا لتحليل لبيانات الطاقة أجراه مركز "بي دبليو" للبحوث، فإن صناعة الطاقة النظيفة فقدت 27 ألف وظيفة في مايو، وهو معدل أبطأ للانخفاض مقارنة مع شهري أبريل ومارس، عندما بدأت الولايات الأمريكية تنفيذ أوامر البقاء في المنزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي حين أنها تمثل نسبة صغيرة جدا من إجمالي خسائر الوظائف في الولايات المتحدة في تلك الفترة، فإن انكماش الطاقة النظيفة هو ضربة مدمرة لصناعة كانت تنمو بخطى سريعة.

المصدر: رويترز