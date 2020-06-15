صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين تقفز 65%

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن صادرات دول الاتحاد الأوروبي من القمح اللين في موسم 2019 / 2020، الذي بدأ في يوليو الماضي، وصلت بحلول الرابع عشر من يونيو إلى 33.06 مليون طن.

والرقم مرتفع 65 بالمئة عن حجم الصادرات حتى التاسع من يونيو العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير في موسم 2019 / 2020 بلغت 7.07 مليون طن، مرتفعة 64 بالمئة عن الفترة نفسها من الموسم السابق.

كما أظهرت البيانات أن صادرات الذرة تراجعت 18 بالمئة إلى 18.91 مليون طن.

وتواصل المفوضية الأوروبية إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020.

المصدر: رويترز