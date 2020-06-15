تداعيات أزمة كورونا على "BP" البريطانية

تعتزم شركة النفط البريطانية "BP" شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصولها، بعد أن خفضت توقعاتها لأسعار النفط والغاز على المدى الطويل.

وتتوقع الشركة أن أزمة كوفيد-19 ستتسبب في جمود طويل الأمد للطلب على الطاقة، وتسرع وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى وسائل طاقة بديلة.

ومن المتوقع أن تتلقى إيرادات شركة النفط البريطانية الكبرى ضربة قوية بسبب انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط من جراء الجائحة.

وتأتي الخطوة في وقت يستعد فيه الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، للكشف في سبتمبر المقبل عن إستراتيجيته لإعادة تقديم "BP" بشكل جديد بما يشمل تقليل التركيز على النفط والغاز وتوسيع نطاق الأعمال في مجال الطاقة المتجددة.

وخفضت الشركة توقعاتها لسعر خام القياس "برنت" إلى 55 دولارا في المتوسط حتى عام 2050، وهو ما يقل بنسبة 30% تقريبا عن الافتراض السابق عند 70 دولارا.

وقالت "BP" إن تبعات جائحة فيروس كورونا ستسرع من وتيرة التحول لاقتصاد يعتمد على مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما يتسق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في 2015.

وكانت الشركة قد قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم تسريح 15% تقريبا من العمالة لديها ضمن إجراءات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"