ميزانية تركيا تسجل عجزا بأكثر من ملياري دولار في شهر واحد

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة في شهرمايو الماضي وحده.

وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي، وفقا للبيانات.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

المصدر: "رويترز"