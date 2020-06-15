ألمانيا.. انكماش الاقتصاد في الربع الثاني سيكون أشد من الربع الأول
Reuters
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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول، لكن تخفيف قيود كورونا يشير إلى تجاوز المرحلة الأسوأ.
وقالت الوزارة، في تقريرها الشهري، إن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في مايو الماضي، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا.
وأضافت الوزارة إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة القادمة. وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات للعام 2020 بأكمله.
المصدر: "رويترز"