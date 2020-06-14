الخطوط النمساوية ترجح تقليص أعمالها في 2022

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية إن الشركة تتوقع تقلص أعمالها بنسبة 20 بالمئة بحلول 2022 وأن تضطر للاستغناء عن حوالي 1100 موظف من أصل سبعة آلاف حاليا.

ونقلت صحيفة دير ستاندرد عن الرئيس التنفيذي أليكسيس فون هوينسبروخ قوله ردا عن سؤال عن خفض الوظائف: "هدفنا 80 بالمئة من الحجم السباق للشركة في 2022، وهو ما يعني من منظور اليوم أن هناك 1100 موظف زائد على الحاجة".

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن النمسا وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا تبلغ 450 مليون يورو (506 ملايين دولار) لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف في الناقلة الوطنية.

وتشمل المساعدات التي تأتي وسط جائحة فيروس كورونا 300 مليون يورو في صورة قروض من مجموعة بنوك، تضمنها الدولة بنسبة 90 بالمئة، إلى جانب منح تبلغ 150 ميون يورو.

المصدر: رويترز